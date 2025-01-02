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Флик попросил руководство «Барселоны» нанять повара, ведутся переговоры. Левандовски пожаловался на еду на выезде

В ходе одной из поездок нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски пожаловался на приготовление еды.

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