ТСН: Во Львове и области раздался ряд взрывов

Серия взрывов раздалась на территории города Львов и всего региона. Информацию об этом распространяет подконтрольный киевскому режиму телевизионный канал ТСН, ссылаясь на публикации в социальных сетях местного градоначальника Андрея Садового.
Серия взрывов раздалась на территории города Львов и всего региона. Информацию об этом распространяет подконтрольный киевскому режиму телевизионный канал ТСН, ссылаясь на публикации в социальных сетях местного градоначальника Андрея Садового.
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