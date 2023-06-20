smi.today

4 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Чем мотивировать украинцев? Акцентирую - украинцев, не бандэровцев!!.... Украинцев нужно мотивировать сдачей в плен т...Чем мотивировать ...
  • Светлана Шумилина
    Да это не он,просто похожий.Буданов впервые п...
  • лина любимцева
    Давно пора отмечать. А то все миндальничаем, "хорошие отношения". Да пошли они эти япы...   Они все какие-то как анти...Россия будет отме...

ТСН: Во Львове и области раздался ряд взрывов

ТСН: Во Львове и области раздался ряд взрывов

Серия взрывов раздалась на территории города Львов и всего региона. Информацию об этом распространяет подконтрольный киевскому режиму телевизионный канал ТСН, ссылаясь на публикации в социальных сетях местного градоначальника Андрея Садового.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх