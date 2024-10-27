Русский архитектор египетских построек Зарисовка Д.Е. Ефимова, изображающая богов «египетского вероисповедания» с разных монументов Египта и Нубии.
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Русский архитектор египетских построек Зарисовка Д.Е. Ефимова, изображающая богов «египетского вероисповедания» с разных монументов Египта и Нубии.
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