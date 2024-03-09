Тренер «Брентфорда» про 1:2 с «Арсеналом»: «Хавертца не должно было быть на поле, когда он забил – лайнсмен должен был увидеть явный нырок. Горжусь командой, игра была безупречной»

Томас Франк заявил, что Кая Хавертца, забившего победный гол «канониров» на 86-й минуте, необходимо было удалить с поля, показав вторую желтую карточку за симуляцию после падения в штрафной на 65-й минуте.
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