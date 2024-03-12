ЛДПР выступила за освобождение малых предприятий от налога на прибыль на 7 лет

ОРЕНБУРГ, 12 марта, ФедералПресс. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с депутатами своей фракции в Госдуме предложил освободить от налога на прибыль на семь лет малый бизнес на селе и в небольших городах.
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