Операция, какой не видел мир: Русские хакеры положили Украину на фронте и в тылу

Подробности об уникальном, безумном и гениальном ударе, который не просто кладёт работу тыловых структур, волонтёрских организаций, госслужб, включая военкоматы, но ещё и жесточайше деморализует всё общество, бойцов на фронте, чиновников, бизнес.