Операция, какой не видел мир: Русские хакеры положили Украину на фронте и в тылу

Подробности об уникальном, безумном и гениальном ударе, который не просто кладёт работу тыловых структур, волонтёрских организаций, госслужб, включая военкоматы, но ещё и жесточайше деморализует всё общество, бойцов на фронте, чиновников, бизнес.
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