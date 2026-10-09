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Царьград

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В Новосибирской области разрешили отстрел 5 бурых медведей

В Новосибирской области разрешили отстрел 5 бурых медведей

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области разрешило добыть пять бурых медведей: двух — в Венгеровском районе, трех — в охотничьем угодье «Дупленское» Коченевского района, причем разрешение действует до 4 ноября 2026 года.

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