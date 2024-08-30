Воронежских волонтеров объединят в штаб по подготовке к 80-летию Победы

Восьмидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться 9 мая 2024 года. Как сообщил глава управления молодежной политики региона, для помощи к подготовке создадут специальный штаб с участием волонтеров.
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