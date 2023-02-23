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Премьер Украины Шмыгаль: Киев рассчитывает потратить на восстановление страны четыре миллиарда долларов

Премьер Украины Шмыгаль: Киев рассчитывает потратить на восстановление страны четыре миллиарда долларов

В своём Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве обозначили сумму в четыре миллиарда долларов для восстановления энергетики, жилья, критической инфраструктуры страны, а также для разминирования и поддержки бизнеса.

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