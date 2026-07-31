⚽️Болеем за СВОИХ! В эти выходные стартует второй круг Чемпионата Волгоградской области.💪 1 августа команда "Бузулук" сыграет с нехаевскими футболистами в Нехаево.
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⚽️Болеем за СВОИХ! В эти выходные стартует второй круг Чемпионата Волгоградской области.💪 1 августа команда "Бузулук" сыграет с нехаевскими футболистами в Нехаево.
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