Представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье заявил, что Евросоюз не сможет заменить Украине систему спутниковой связи Starlink раньше 2029 года.
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