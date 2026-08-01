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Черные дыры выбрасывают почти столько же вещества, сколько поглощают

Черные дыры выбрасывают почти столько же вещества, сколько поглощают

Астрономы получили новые данные о поведении черных дыр во время мощных вспышек. Как сообщает ScienceDaily, объект, наблюдавшийся в 2023 году, после яркого извержения продолжил выбрасывать значительные объемы материи.

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