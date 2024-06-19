Центральный совет ветеранов МЧС России организует мероприятия в День памяти и скорби

19 июня в МЧС России состоялось заседание Президиума Центрального совета ветеранов. Представители ветеранских организаций обсудили вопросы организации мероприятий, посвященных подготовке ко Дню памяти и скорби.
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