🚶➡️10 000 шагов в день и 150 минут нагрузки в неделю: специалист назвала норму активности для здорового сердца Главный внештатный специалист по диетологии Минздрава Крыма, кандидат медицинских наук Виктория Гаврилова отметила, что базовый минимум — 150 минут умеренной нагрузки в неделю.
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