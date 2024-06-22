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«Челси» купит Эстевана за 34+27 млн евро, есть бонус за «Золотой мяч», контракт – до 2033 года. Уже подписаны документы

«Челси» купит Эстевана за 34+27 млн евро, есть бонус за «Золотой мяч», контракт – до 2033 года. Уже подписаны документы

Контракт с футболистом рассчитан до 2033 года. По данным Фабрицио Романо, фиксированная сумма трансфера – 34 млн евро.

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