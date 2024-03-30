Защититься от мошенников поможет цифровая гигиена

Специалист по информационной безопасности рассказал о базовых правилах Специалист в области информационной безопасности, сотрудник и аспирант Национального исследовательского университета ИТМО Николай Еритенко рассказал в эфире радио «На Карповке», что можно противопоставить активизации мошенников.