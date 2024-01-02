В общественных банях Самары с 1 января изменился тариф на помыв

Речь идет об общих отделениях банных комплексов, находящихся в собственности муниципалитета.Так, городская администрация выпустила постановление, согласно которому за один помыв продолжительностью 2 часа граждане должны будут заплатить 400 рублей.
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