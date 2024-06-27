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Песков об угрозах Кадырова местью: борьба с терроризмом должна быть жесткой

Песков об угрозах Кадырова местью: борьба с терроризмом должна быть жесткой

Нет сомнений, что борьба с терроризмом должна быть жесткой. Так, как информирует РИА Новости, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего разговора с журналистами прокомментировал угрозы руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова кровной местью.

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Сергей ЕВ
Кадыров прав на 100%
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