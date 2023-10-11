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Маск призвал ЕК назвать нарушения об Израиле, которые якобы распространяет сеть Х

Маск призвал ЕК назвать нарушения об Израиле, которые якобы распространяет сеть Х

Основатель компании SpaceX, американский предприниматель, миллиардер Илон Маск ответил еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о «незаконном контенте и дезинформации» по поводу израильско-палестинского конфликта, которые, по мнению ЕК, распространяет Сеть X.

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