Мировое обозрение

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    А какое отношение США и другие страны имеют к российской нефти, халявы захотелось господам.США и Китай кулуа...
  • галина
    С киевским режимом разговаривать не о чем.Китай призвал к п...
  • Дмитрий Марченко
    "за период с марта по июнь включительно страна получила лишь 10,2 млрд долларов внешней помощи" - ПЛОХО ПРОСИТЕ!!!!! ...События на Украин...

Newsweek: США не смогли уговорить страны G20 присоединиться к борьбе с Россией

Newsweek: США не смогли уговорить страны G20 присоединиться к борьбе с Россией

Федеральное агентство новостей Саммит министров G20, состоявшийся на прошлой неделе в Индонезии, прошел по неудобному для США сценарию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх