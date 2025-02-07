Торговая сеть «Светофор» доживает свои последние дни

3 февраля Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о ликвидации холдинга АО «Инвест стандарт», которому принадлежит сеть торговых точек «Светофора» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
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