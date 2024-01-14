Средняя стоимость новостроек в Ленобласти к декабрю выросла на 1%

Больше всего цены на первичную недвижимость изменились в Перми. Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в январе выросла на 1%.
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