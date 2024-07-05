Украинский генерал требует наносить удары по российской нефтедобыче

Россия воюет с жителями Украины.Чиновники на Банковой и Майдане.Кто издевается над пленными?Чиновник или послушное население?Россия не учла опыт Афганистана (своего рода СВО СССР) против населения.Не учла опыт чеченской войны.Сначала хотели решить батальоном ВДВ и так с 1992 по 2004г.Потом армейская группировка работала по правилам войны.

Сергей Рубцов

Это нужно было сделать уже давно!!!! Эти ебаные хохлы совсе охренели!!!! Наш гарант только все жалеет этих сволочей, а они убивают наших детей и мирных людей!!!! Путин проснись!!!!! Ты сам говорил что бить нужно - первым если встретил фулюгана из подворотни, а теперь что? ЗАССАЛ????????? Еврей сравняли половину территорий и нихера не боятся ответки!!!! А ты все ссышь!!!!!