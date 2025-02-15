Заявления вице-президента США о Европе объяснили начавшимися на Западе изменениями

Дипломат Яковенко о речи Вэнса: На Западе началось переформатирование отношений Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности, связаны с началом переформатирования отношений внутри западного сообщества, считает бывший посол РФ в Великобритании, заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко.