В Госдуму внесут проект об отмене штрафов за нарушение ПДД машинами с синими маячками

Инициатива исключит ответственность за выполнение неотложных служебных заданий для водителей Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение Думы проект об отмене штрафов за нарушение ПДД при фиксации камерами ГИБДД водителям автомобилей с включенными синими проблесковыми маячками, среди которых в том числе автомобили скорой помощи, МВД, Минобороны, ФСБ.