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Посол РФ Ховаев поедет в Баку и Ереван для работы над мирным договором

Посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре нанесет визиты в Баку и Ереван в целях продолжения работы над текстом мирного договора.

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