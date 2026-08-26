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МОСИНФОРМ

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Собянин: на городском транспорте совершено более 2,46 миллиардов поездок

Собянин: на городском транспорте совершено более 2,46 миллиардов поездок

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о растущей популярности городского транспорта в столице: на нем зафиксировано 2,46 миллиардов поездок Глава города приводит следующие данные: с январе по июль 2026 года включительно на всех видах городского транспорта совершено 2,46 миллиардов поездок.

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