РИА Новости: Россия заняла 15 место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

Россия заняла 15 место в рейтинге стран Европы по доступности бензина. Об этом пишет РИА Новости. Так, согласно исследованию, наиболее доступным бензин является для жителей Люксембурга, Великобритании, Ирландии, Австрии и Норвегии.
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