Два человека погибли при наезде авто на здание аэропорта на Филиппинах

www.globallookpress.com/Rouelle Umali/Xinhua Два человека погибли после того, как автомобиль протаранил ограждение и врезался в стену у входа в аэропорт Манилы на Филиппинах, сообщает телеканал ABS-CBN News на своем сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии