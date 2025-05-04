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Два человека погибли при наезде авто на здание аэропорта на Филиппинах

Два человека погибли при наезде авто на здание аэропорта на Филиппинах

www.globallookpress.com/Rouelle Umali/Xinhua Два человека погибли после того, как автомобиль протаранил ограждение и врезался в стену у входа в аэропорт Манилы на Филиппинах, сообщает телеканал ABS-CBN News на своем сайте.

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