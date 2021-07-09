Происшествия

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В Санкт-Петербурге из незаконного оборота транспортными полицейскими изъято более килограмма наркотических средств

В почтовом отделении, находящемся на территории аэропорта Пулково, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции выявлена посылка, отправленная в г.

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