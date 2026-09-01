Роберт Морено назначен временным тренером сборной Южной Кореи по футболу

Испанский специалист Роберт Морено временно возглавил национальную сборную Южной Кореи по футболу. Контракт с 48-летним тренером рассчитан до 27 ноября 2023 года, в течение этого времени он будет руководить командой в ближайших шести матчах.
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