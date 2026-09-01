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Регионы России

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Роберт Морено назначен временным тренером сборной Южной Кореи по футболу

Роберт Морено назначен временным тренером сборной Южной Кореи по футболу

Испанский специалист Роберт Морено временно возглавил национальную сборную Южной Кореи по футболу. Контракт с 48-летним тренером рассчитан до 27 ноября 2023 года, в течение этого времени он будет руководить командой в ближайших шести матчах.

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