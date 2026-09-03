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Медведев: Германия борется с Россией, подпитывая бандеровский режим и закрывая консульства

Медведев: Германия борется с Россией, подпитывая бандеровский режим и закрывая консульства

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство Германии ведёт себя как неонацисты, продолжая бороться с Россией путём закрытия консульств и подпитки бандеровского режима в Киеве.

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