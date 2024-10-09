Невеста Григория Лепса хвастается на видео помолвочным кольцом

Аврора Киба не стала молчать о своем романе с певцом Григорием Лепсом. Невеста артиста ранее делилась своими мыслями о негативных отзывах, а теперь решила поднять настроение, начав снимать юмористические видео.
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