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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Невеста Григория Лепса хвастается на видео помолвочным кольцом

Аврора Киба не стала молчать о своем романе с певцом Григорием Лепсом. Невеста артиста ранее делилась своими мыслями о негативных отзывах, а теперь решила поднять настроение, начав снимать юмористические видео.

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