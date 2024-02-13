Украинские врачи проводили испытания на пациентах в больнице Мариуполя

Украинские врачи проводили испытания на пациентах в больнице МариуполяВо время реконструкции больницы №7 Мариуполя были найдены секретные документы о проведении украинскими врачами испытаний на пациентах.
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