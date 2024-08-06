Минутка экспертов. Я, ув. друзья, помню одного эксперта, нас с ним познакомил общий друг. Эксперт был по сельскому хозяйству.
Не хрюкает пшеница, не колосится хряк или Про унылых экспертов
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Ингерман Ланская
потому, что группа лодырей и халявщиков, типа ульянова, джугашвиля и их последышей, хотели сладко жрать и мягко спать, при этом них.....ра не делать
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8 час.
sergo38 Марков
Если б вы так " сладко жрали и мягко спали" как ленин и сталин, вы б сразу начали орать про нарушения кзот. Историю надо читать не новую. И пообщаться с их современниками. Хотя б в мемуарах. За остальных, как хрущев и иже с ним не скажу. О тварях лучше никак. Будь добрее и честнее.
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7 час.
Ингерман Ланская
деточка, я изучала историю когда тебя даже в твоём папке не было
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6 час.
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