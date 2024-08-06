Не хрюкает пшеница, не колосится хряк или Про унылых экспертов

потому, что группа лодырей и халявщиков, типа ульянова, джугашвиля и их последышей, хотели сладко жрать и мягко спать, при этом них.....ра не делать

sergo38 Марков

Если б вы так " сладко жрали и мягко спали" как ленин и сталин, вы б сразу начали орать про нарушения кзот. Историю надо читать не новую. И пообщаться с их современниками. Хотя б в мемуарах. За остальных, как хрущев и иже с ним не скажу. О тварях лучше никак. Будь добрее и честнее.