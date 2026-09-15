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Маленькая ягода с большой ролью: почему черника полезна для иммунитета

Маленькая ягода с большой ролью: почему черника полезна для иммунитета

Черника — одна из ягод, которую часто включают в рацион при заботе о здоровье. В ее составе есть витамины, клетчатка, минеральные вещества и растительные соединения, которые участвуют в поддержании нормальной работы организма.

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