БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Подводные кладбища Балтики: Германия намерена достать химоружие Гитлера

Подводные кладбища Балтики: Германия намерена достать химоружие Гитлера

С чего вдруг немцы вспомнили о страшных запасах фашистов времен Второй мировой Людмила Николаева Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Иван Коновалов Поднять со дна Балтийского моря химическое оружие Гитлера задумали в Германии.

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