Владимир Путин подписал указ о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

Документ опубликован 27 ноября на официальном портале правовой информации.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2024 году будет увеличен фиксированный размер страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента.