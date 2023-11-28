Владимир Путин подписал указ о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

Документ опубликован 27 ноября на официальном портале правовой информации.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2024 году будет увеличен фиксированный размер страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента.
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