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Воронежские новости

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297 БПЛА перехватили и уничтожили над территорией России в ночь на 22 сентября

297 БПЛА перехватили и уничтожили над территорией России в ночь на 22 сентября

Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и ликвидировали 297 беспилотников. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Республики Крым.

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