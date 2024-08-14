Компания МТС расширила зону покрытия мобильным интернетом в Хабаровском крае до шести новых населенных пунктов

В Хабаровском крае продолжается развитие цифровой инфраструктуры. Компания МТС расширила зону действия своих услуг высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи еще на шесть сельских населенных пунктов.
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