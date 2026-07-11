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Аргументы недели

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В Петергофе мошенники похитили 3 млн рублей из сейфа в частном доме

В Петергофе мошенники похитили 3 млн рублей из сейфа в частном доме

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга полиция расследует крупное мошенничество. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 10 июля.

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