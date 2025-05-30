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Танкисты показали кадры уничтожения подземного командного пункта ВСУ в ЛНР

Танкисты показали кадры уничтожения подземного командного пункта ВСУ в ЛНР

Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили подземный командный пункт, а также замаскированные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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