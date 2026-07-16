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Царьград

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Железнов подписал контракт с "Акроном" на 4 года после ухода из "Урала"

Железнов подписал контракт с "Акроном" на 4 года после ухода из "Урала"

Юрий Железнов, игрок средней линии, перешел из "Урала" в тольяттинский "Акрон" на четыре года. Полузащитник, проявивший себя в Российской Премьер-Лиге и Первой лиге, усилит команду, оставаясь верным клубной стратегии на русских спортсменов с потенциалом.

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