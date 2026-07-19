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Гилберт Аренас: «Я немного поговорил с Яннисом. В «Хит» думают, что они заполучат Леброна»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас отметил, что «Майами» уверен в своих шансах подписать Леброна Джеймса .

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