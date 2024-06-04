Mash: Муж Блиновской вернулся в зону СВО после заявления о банкротстве жены

Предполагается, что бизнесмен решал имущественные дела в столице. Стала известна причина временного отъезда мужа блогерши Елены Блиновской Алексея Блиновского из воинской части в Донецкой народной республике (ДНР).
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