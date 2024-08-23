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Мигрантам запретят торговать на рынках Самарской области

Мигрантам запретят торговать на рынках Самарской области

Власти Самарской области запретили мигрантам даже при наличии патента работать в сфере торговли.Согласно новым правилам, мигранты не смогут заниматься продажей пищевых продуктов, напитков, табачной продукции и другими товарами в нестационарных торговых объектах, таких как рынки, палатки и временные точки продаж.

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