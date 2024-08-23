Мигрантам запретят торговать на рынках Самарской области

Власти Самарской области запретили мигрантам даже при наличии патента работать в сфере торговли.Согласно новым правилам, мигранты не смогут заниматься продажей пищевых продуктов, напитков, табачной продукции и другими товарами в нестационарных торговых объектах, таких как рынки, палатки и временные точки продаж.