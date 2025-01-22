Привет чиновникам из Саратова: Россией скоро будут править регионы

Если ты — власть в районе, то сделай нормальную жизнь в своем районе Михаил Зубов На фото: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин (Фото: Филипп Кочетков/ТАСС) Материал комментируют: Александр Чистяков Антон Орлов Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 16 января запретил чиновникам лечиться за пределами своих районов.
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