БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Привет чиновникам из Саратова: Россией скоро будут править регионы

Привет чиновникам из Саратова: Россией скоро будут править регионы

Если ты — власть в районе, то сделай нормальную жизнь в своем районе Михаил Зубов На фото: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин (Фото: Филипп Кочетков/ТАСС) Материал комментируют: Александр Чистяков Антон Орлов Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 16 января запретил чиновникам лечиться за пределами своих районов.

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