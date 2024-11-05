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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера октября в РПЛ

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера октября в РПЛ

Российская Премьер-Лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру в РПЛ по итогам октября.Российская Премьер-Лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру в РПЛ по итогам октября.

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