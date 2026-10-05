Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Смоленской области назвал самые востребованные меры поддержки смоленских бойцов СВО и их родных

Губернатор Смоленской области назвал самые востребованные меры поддержки смоленских бойцов СВО и их родных

Губернатор Смоленской области: Для нас забота о защитниках и их близких является приоритетной задачей Глава региона Василий Анохин назвал самые востребованные в Смоленской области из 58 бессрочных мер социальной поддержки участников спецоперации и их членов их семей.

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