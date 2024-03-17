Советник Макрона: когда Путин кашляет, Шольц бежит искать бункер Один из неназванных советников президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что, когда президент России Владимир Путин кашляет, канцлер ФРГ Олаф Шольц тут же бежит искать бункер.